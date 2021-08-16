Koronavirüste delta etkisi! Yaş grubu değişti hastalık artık onları daha çok hedef alıyor
Koronavirüs pandemisinde delta endişesi son açıklamayla birlikte daha da arttı. Resmi rakamlara göre yüzde 25 arttı ve Covid-19'da yaş grubu değişti! İşte Delta etkisi ile virüsten en çok etkilenen grup...
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. 4 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta. Zira Delta dünya genelindeki vak artışının an nedeni olarak gösteriliyor.
Bilim dünyası son dönemde neredeyse tüm mesaisini bu varyantı anlamaya ayırmış durumda. Delta ile ilgili araştırmalar sürerken ABD'den hayli korkutucu bir açıklama geldi.
Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki Küresel Sağlık Güvenliği Merkezi'nin eş direktörü Dr. James Lawler, ezber bozan açıklamalarda bulundu.
Yaş grubu değişti
Koronavirüsten en çok etkilenen yaş grubunun değiştiğine dikkat çeken Lawler, '30'lu yaşlarındaki yetişkinler için hastaneye yatış oranları rekor seviyelere ulaştı' dedi.