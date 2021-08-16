Koronavirüste delta etkisi! Yaş grubu değişti hastalık artık onları daha çok hedef alıyor

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. 4 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta. Zira Delta dünya genelindeki vak artışının an nedeni olarak gösteriliyor.