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Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli futbolcuya tepki: Hayalet gibiydi

Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli futbolcuya tepki: Hayalet gibiydi

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçın değerlendiren TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "İlk yarıda hayalet gibi bir Samatta gördüm. Hiç beğenmedim." dedi.

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TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Adana Demirspor- Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Dilmen, "Fenerbahçe'yi geçen sezona göre merak edenler çok merak etmesinler, Zajc dışında bu 11'de değişiklik yok. Adana Demirspor'da ise önemli transferler var. Renk katacakları muhakkak. İki takım da kontra ataklar buldu, orta saha oyuncuları nerede? Şu anda Rus ruleti oynanıyor." dedi.

Fenerbahçe ilk yarıyı 3-1 geride de kapatabilirdi

Dilmen, "Pereira'nın hemen 4-2-3-1'e dönüp, Ferdi'yi çıkarıp, Sangare'yi sağa koyup, sağda Osayi ve solda İrfan ile oyun oynaması doğru olabilir. Fenerbahçe ilk yarıyı 3-1 geride de kapatabilirdi. Adana Demirspor son paslarda da kritik hatalar yaptı." açıklamasını yaptı.

Adana'da altın buldu

Dilmen, "Daha 37 hafta var ama tüm olumsuzluklara rağmen Fenerbahçe, Adana'da önemli bir altın buldu" ifadelerini kullandı. Dilmen ayrıca, yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli bir paya sahip olan genç kaleci Altay da övgüler yağdırdı.

Balotelli yorumu

Dilmen, "Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, ilk yarının sonlarında iyi bir şut çekti. Ama oyun geneline bakıldığı zaman Balotelli, henüz hazır bir görüntü vermedi." dedi.

Samatta hayalet gibiydi

Rıdvan Dilmen, "Samatta, kulüp aranan bir oyuncuyken bugün ilk 11'de başladı. Serdar Dursun'un yerine başladı. İlk yarıda hayalet gibi bir Samatta gördüm. Hiç beğenmedim." ifadelerini kullandı.

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