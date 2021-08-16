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İstanbul'da feci kaza! 2 çocuk ile kadın TIR ile bariyer arasına sıkıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da feci kaza! 2 çocuk ile kadın TIR ile bariyer arasına sıkıştı

İSTANBUL'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk ile bir kadın, o sırada yolda virajı dönen tır ile kaldırımdaki bariyerler arasında sıkıştı. Ağır yaralanan bir çocuk ile yaralı diğer çocuk ve kadın hastaneye kaldırıldı.

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Sultanbeyli’de geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, yan tarafında metro inşaatı olan kaldırımda yürüyen 2 çocuk ile 1 kadın, yolun karşısına geçmek için kaldırımda bulunan bariyerleri geçti. O sırada keskin virajı dönen tır sürücüsü, kadın ve çocuklara fark etmeyerek çarptı. Tır ile kaldırımdaki bariyerler arasına sıkışan 2 çocuk ile bir kadın yaralanırken, çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.

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