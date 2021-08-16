İstanbul'da diş doktorunun hatası hastayı felç etti! Anestezide yanlış ilaç kullandı

İSTANBUL'da Burcu Demirkundak’ın 20’lik dişine müdahale eden diş hekimi Burçak Usanmaz, anestezi işlemi sırasında yanlış ilaç kullandı. Diş doktorunun akılalmaz hatası geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurdu.

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İstanbul'da bir üniversitede araştırma görevlisi Burcu Demirkundak (33) 2 Temmuz'da Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne giderek ağrıyan 20'lik dişine müdahale edilmesini istedi. Diş hekimi Burçak Usanmaz tarafından çekim işlemi yapılmadan önce anestezi işlemi uygulandı.

Canının çok acıdığını söyleyen Demirkundak'ın kapıda dişinin uyuşmasını beklerken sağ kulağında şiddetli ağrı oluştu. İşte sonrasında yaşananlar ve detaylar...

Baygınlık geçirdi

Ağrılar sonrasında diş çekim işlemi yapılamadı. Doktorun yanından çıkan kadın, yaşadığı ağrı nedeniyle eşini arayıp yanına gelmesini istedi, ancak bu sırada bayıldı.

Doktor itiraf etti

Acile götürülen kadının tansiyonunun düştüğü belirlendi. Bu sırada diş çekim işlemi için kadına anestezi işlemi uygulayan doktor, dişe yanlışlıkla başka bir ilaç enjekte ettiklerini itiraf etti.

Görme bozukluğu, Felç teşhisi!

Bir süre sonra kadın görme bozukluğu yaşadı ve yüzünde sinir kaybı meydana geldi. Başka bir hastaneye gittiğinde kadının gözüne ait sinirlerin hasar gördüğü ve sinir felci meydana geldiği belirlendi.

Şikayetçi oldu, doktor yargılanacak

Yaşadıkları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan kadın, "Halen sağ taraf saç derisi, sağ taraf yüz kısmı, sağ taraf dişlerim ve damağım uyuşukluk var. Kulak çevremde hassasiyet mevcut. Kontrollerim devam etmekte. Olay nedeniyle sağlığım bozuldu. İş hayatım, fiziksel sağlığım, gündelik yaşamım ve psikolojim olumsuz bir şekilde etkilendi. Meydana gelen olay nedeniyle Usanmaz ve yaşanan olayda kusuru bulunan başkaca tespit edilecek teknisyenler ve çalışanlardan davacı ve şikâyetçiyim" dedi.

1 yıla kadar hapsi isteniyor

İfadesi alınan doktor, kalabalık bir odada çalıştığını, 3 hekimle aynı odayı paylaştıklarını, farklı bir ilaç olduğunu anladığında hastayı uyardığını söyledi. Savcılık, hekim tarafından o anda bizzat hazırlanması veya hazırlanmasına bizzat nezaret etmesi gerekirken, şüphelinin kimin tarafından hazırlandığını bilmediği maddeyi hastaya enjekte ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Usanmaz'ın 3 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.