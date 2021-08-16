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Eskişehir'de 40 yıllık aracı gören hayran kaldı! Sınırlı sayıda üretildi: Bu araba benim hayatım

İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de 40 yıllık aracı gören hayran kaldı! Sınırlı sayıda üretildi: Bu araba benim hayatım

Eskişehir’de yaşayan 80 yaşındaki İsmail Yeşil, Türkiye’de nadir bulunan 1981 model Anadol A8 marka otomobili görenleri hayran bıraktı.

Eskişehir'de 40 yıllık aracı gören hayran kaldı! Sınırlı sayıda üretildi: Bu araba benim hayatım

Eskişehir’de 40 yıl önce hemşirelik yapan 80 yaşındaki İsmail Yeşil, yanında çalıştığı doktor tarafından hediye edilen 1981 model Anadol A8 marka otomobiline yıllarca gözü gibi baktı. 

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Eskişehir'de 40 yıllık aracı gören hayran kaldı! Sınırlı sayıda üretildi: Bu araba benim hayatım

Aracın bütün parçalarının fabrika çıkışlı olduğunu ve orijinal şekilde saklamaya özen gösterdiğini belirten Yeşil, üretiminden 40 yıl geçmesine rağmen sadece 43 bin kilometre yol yaptığını vurguladı. 

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Eskişehir'de 40 yıllık aracı gören hayran kaldı! Sınırlı sayıda üretildi: Bu araba benim hayatım

Otomobilin sınırlı sayıda üretildiğini ve günümüzde nadir bulunan bir model olduğunu söyleyen Yeşil, çalıştıkları dönemde sadece hastalara gitmek için kullanılmasından dolayı halk arasında ilk yardım arabası olarak bilindiğini belirtti. 

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Eskişehir'de 40 yıllık aracı gören hayran kaldı! Sınırlı sayıda üretildi: Bu araba benim hayatım

İsmail Yeşil, yaşı ilerledikten sonra çocuklarının trafiğe çıkmasını istememesi üzerine aracını satmaya karar verdiğini söyledi.

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