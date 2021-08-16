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Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu! 31 kişi gözaltına alındı

Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu! 31 kişi gözaltına alındı

MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü ile bağlantıları oldukları değerlendirilen şahıslara yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilenlere yönelik operasyon yapıldı. Mardin merkez, Nusaybin, Derik ve Savur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Terörle mücadele ve özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar da bulundu. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusuna başlandı. 

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