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Kazdığı toprağa kendini diri diri gömdü! Bursa'da 'neden' diyenler cevabı duyunca şaşırdı

İhlas Haber Ajansı
Kazdığı toprağa kendini diri diri gömdü! Bursa'da 'neden' diyenler cevabı duyunca şaşırdı

BURSA'da kendini toprağa diri diri gömen adam, nedeni sorulduğunda verdiği cevapla duyanları şaşırttı.

Kazdığı toprağa kendini diri diri gömdü! Bursa'da 'neden' diyenler cevabı duyunca şaşırdı

Bu zamana kadar toplumdaki bir çok konuya dikkat çekmek için farklı projelere imza atan Ünlü tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu defa da yanan ormanların daha çabuk yeşermesi için fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa fidan gibi dikti.

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Kazdığı toprağa kendini diri diri gömdü! Bursa'da 'neden' diyenler cevabı duyunca şaşırdı

Eline aldığı kazma kürekle yol kenarındaki boş bir araziyi kazan Keskin, kazdığı yere girerek arkadaşlarının kürekle toprak atmasıyla kendini diri diri gömdü.

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Kazdığı toprağa kendini diri diri gömdü! Bursa'da 'neden' diyenler cevabı duyunca şaşırdı

Toprağın içinde sadece Bahtiyar Keskin'i görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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Kazdığı toprağa kendini diri diri gömdü! Bursa'da 'neden' diyenler cevabı duyunca şaşırdı

Keskin, "Burada ne yaptığını" soranlara ise "Fidan olarak dikildim" cevabını verdi.

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