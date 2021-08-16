Kazdığı toprağa kendini diri diri gömdü! Bursa'da 'neden' diyenler cevabı duyunca şaşırdı
BURSA'da kendini toprağa diri diri gömen adam, nedeni sorulduğunda verdiği cevapla duyanları şaşırttı.
Bu zamana kadar toplumdaki bir çok konuya dikkat çekmek için farklı projelere imza atan Ünlü tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu defa da yanan ormanların daha çabuk yeşermesi için fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa fidan gibi dikti.
Eline aldığı kazma kürekle yol kenarındaki boş bir araziyi kazan Keskin, kazdığı yere girerek arkadaşlarının kürekle toprak atmasıyla kendini diri diri gömdü.
Toprağın içinde sadece Bahtiyar Keskin'i görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Keskin, "Burada ne yaptığını" soranlara ise "Fidan olarak dikildim" cevabını verdi.