Fatih'te kaza sonrası sürücü şoka girdi! Dakikalarca otomobilin içinde bekledi

FATİH'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çarparak kaza yaptı. Kaza nedeniyle şoka giren sürücü, dakikalarca otomobil içerisinden çıkamadı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında, Kennedy Caddesi Yenikapı mevkii üzerinde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan Hüseyin Akkaya (58) idaresindeki 34 NY 7239 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak yolun en sağ şeridinde durdu. Kazada, hafif yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Akkaya kazanın şokuyla sürücü koltuğunda dakikalarca bekledi.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, sürücü Akkaya'yı bulunduğu yerden çıkararak, ambulansa kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Akkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle, yolun Bakırköy istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.