Çocuklara aşı hakkı geldi! Çocuğuma aşı yaptırmalı mıyım? 7 soru 7 cevap

2-Çocuğum aşı olmaya uygun mu?

Şu anda 12 yaş ve üzerindekilerin mRNA aşısı olması tavsiye ediliyor. Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Pfizer-Biontech aşısının 12 yaş ve üzerinde kullanımı ABD tarafından onaylandı. 6-11 yaş arası çocuklar için ise testler devam ediyor. Moderna ise 6 aylık-17 yaş arası çocuklar için bir mRNA aşısı üzerinde çalışıyor. ABD’nin bulaşıcı hastalıklar konusunda en çok güvendiği isim olan Doktor Fauci ise önümüzdeki yılın başında her yaştan çocuk için uygulanabilecek aşıların piyasada olacağını söylüyor.