Çocuklara aşı hakkı geldi! Çocuğuma aşı yaptırmalı mıyım? 7 soru 7 cevap
SAĞLIK Bakanlığı koronavirüsle mücadelede aşı yaşını 15'e indirdi. Kronik rahatsızlığı olan 12 yaş üstü çocuklara da aşı hakkı tanındı. Çocuklara aşı kararı çıktı ancak anne-babaların kafasında "Çocuğuma aşı yaptırmalı mıyım?" sorusunun cevabı netleşmedi. Gelin 7 soruda bu duruma cevap arayalım...
Sağlık bakanlığından yeni aşılama kararı. Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. ABD’li çocuk doktorlarının önemli bir kısmı 12 yaşın üzerindeki çocukların aşılanması gerektiğini söylüyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Sean O’leary, “Çocuklar aşılanmaları durumunda maskesiz bir şekilde kapalı alanlarda da bulunabilecekler” diyor. Şimdi ebeveynlerin aklında çocukların aşılanması için bazı sorular var. Bu soruların yanıtlarına bir bakalım…
1-Çoğumu aşılamayı düşünmeli miyim?
Amerika Pediatri Akademisi ve Salgın Hastalıkları Önleme Merkezi 12 yaşından büyük çocukların aşılanması gerektiğini söylüyor. Salgının başından bu yana ABD’de 4 milyon çocuğun Covid-19 geçirdiği bildirildi. Bu çocuklar arasında en az 300’ü hayatını kaybetti. 2019-2020 grip mevsimlerinde yine ABD’de 188 çocuk gripten yaşamını yitirmişti. Yine de bulaşıcı hastalıklar uzmanı O’Leary’ye göre Covid-19 çocuklar için ölümcül olan ilk 10 hastalık arasında.
2-Çocuğum aşı olmaya uygun mu?
Şu anda 12 yaş ve üzerindekilerin mRNA aşısı olması tavsiye ediliyor. Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Pfizer-Biontech aşısının 12 yaş ve üzerinde kullanımı ABD tarafından onaylandı. 6-11 yaş arası çocuklar için ise testler devam ediyor. Moderna ise 6 aylık-17 yaş arası çocuklar için bir mRNA aşısı üzerinde çalışıyor. ABD’nin bulaşıcı hastalıklar konusunda en çok güvendiği isim olan Doktor Fauci ise önümüzdeki yılın başında her yaştan çocuk için uygulanabilecek aşıların piyasada olacağını söylüyor.
3-Yetişkinlere yapılan aşıdan çocuklara da mı yapılacak?
Evet, Türkiye’de de yoğun olarak kullanılan Pfizer-Biontech aşısı 12 yaşından büyük çocuklar için yetişkinlere yapıldığı doz miktarında uygulanacak. Pfizer’den yapılan açıklamaya göre 12 yaşın altının da aşılanması için onay çıkınca bu yaş grubuna daha düşük bir miktar doz uygulanacak.