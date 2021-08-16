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Tacikistan açıkladı! Eşref Gani buraya gelmedi

Tacikistan açıkladı! Eşref Gani buraya gelmedi

Taliban'ın işgali sonrasında havalimanından kaçarcasına Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği öne sürülmüştü. Tacikistan, Gani'nin ülkeye gelmediğini duyurdu.

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, Taliban'ın Kabil'i işgalinin ardından ülkeden ayrıldığı iddia edilmişti. Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği öne sürülürken, Tacikistan'dan açıklama geldi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.

Açıklamada, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği ifade edildi.

Öte yandan, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği yetkilisi de yaptığı açıklamada, Eşref Gani'nin Özbekistan'da olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

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