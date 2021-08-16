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Temmuz ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Temmuz ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuzda 95 milyar 275 milyon lira, giderleri 141 milyar 79 milyon lira oldu. Bütçe temmuzda 45,8 milyar lira, ocak-temmuz döneminde 78,3 milyar lira açık verdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 95 milyar 275 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 21,4 artışla 141 milyar 79 milyon liraya ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 yükselerek 726 milyar 96 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 18,1 artarak 804 milyar 440 milyon liraya çıktı.

Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 45 milyar 804 milyon lira, ocak-temmuz döneminde ise 78 milyar 344 milyon lira açık verdi.

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