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Aşı olmayanlara yasak geldi! Artık giremeyecekler

Aşı olmayanlara yasak geldi! Artık giremeyecekler

Türkiye fuar sektörüne hızlı bir giriş yapan Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık organize ettiği fuarlara aşı karnesi olmayan katılımcı ve ziyaretçileri kabul etmeme kararı aldı. Türkiye’de ilk olan bu karara sektörlerden farklı tepkiler gelirken durum en çok yurt dışından fuarlara katılacak olan yabancı zincir mağaza sahiplerini memnun etti.

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Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık organize ettiği fuarlara aşı karnesi olmayan katılımcı ve ziyaretçileri kabul etmeme kararı aldı. Nobel Expo kurucu ortağı Erhan Çelik, yurt dışından fuarlarına katılacak olan misafirlerin bu uygulamayı çok önemsediklerini ve bir nevi katılım için ön şart koştuklarını paylaştı.

İhracat odaklı büyük fuarlar organize ettikleri için bu uygulamanın artık kaçınılmaz olduğunun altını çizen Çelik, “Yurt dışından ülkemize girişte yabancı konuklarımız için zorunlu olan tüm koşullar fuarlarımıza katılan yerli ziyaretçi ve katılımcıların alanlarımıza girişleri için de geçerli olacak” dedi. 

Şirket tarafından düzenlenecek fuarlarda bundan böyle alana girişte aşı karnesi, yoksa son sekiz saat içinde yaptırılmış pcr testi, şayet o da yoksa alan dışında Nobel Expo tarafından kurulan kabinlerde yetkili sağlık personeli tarafından yapılacak hızlı testlerin sonuçları istenecek.

Pandemi süreci devam ederken bu uygulamayı sağlık için çok önemsediklerini belirten Çelik, Nobel Expo bünyesinde aşı karşıtlığı nedeniyle aşı olmayan yöneticilerin bulunduğunu, şirket içerisinde bu kişilerin kısıtlamaya tabi tutulmadığını ancak söz konusu kişilerin kendi düzenledikleri fuarlara katılabilmeleri için herkes için geçerli olan kuralları yerine getirmek zorunda olduklarını söyledi.

Yılın son çeyreğinde İstanbul Yeşilköy İFM’de Woodist Ahşap Teknolojileri ve Yan Sanayi, ICE Uluslararası Çikolata ve Şekerleme Fuarı ile Fuar İzmir’de Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta fuarı bulunan Nobel Expo bu üç fuardan yaklaşık elli milyon dolarlık ihracat geliri bekliyor.

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