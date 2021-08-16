Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kaç yaşında kimdir?

Tokyo 2020 olimpiyatlarında göğsümüzü kabartan Ebru Karakurt'un instagram hesabında sevgilisi olan pozunu paylaşması günün konusu oldu. Birçok kişi Ebru Kararkurt'un sevgilisi İmge kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtını araştırdı. Bir süredir küs olan iki sevgilinin barışmaları ise yüzlerce yorum aldı.

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A Milli Kadın Voleybol takımında oynayan Ebrar Karakurt özel hayatı ile günün konusu oldu. Bir süredir ayrı olduğu sevgilisi ile barışan Ebrar Karakurt instagram hesabında kız arkadaşı ile pozunu paylaştı kısa sürede binlerce yorum aldı. Küs oldukları bilinen Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge, sosyal medyanın da konusu oldu. Peki kimdir Ebrar Karakurt'un sevgilisi, kaç yaşında?

Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösterecek Ebrar, merak edilen kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.

Beğeni ve yorum yağdı: Ebrar'ın bu paylaşımı 16 saatte tam 163 bin beğeni aldı. Binlerce de yorum bırakıldı. İkilinin arasının küskün olduğu, bu fotoğrafın barışmayı sembolize ettiği şeklinde yorumlar yapıldı.

Ebrar Karakurt kimdir: 17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir’de dünyaya gelen Ebrar Karakurt’un babasının adı İsmail Karakurt’tur. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Ebrar’ın boyu 1.96’dır. Smaça zıpladığında 3,21 m, bloğa çıktığında ise toplam boyu 3,10 metreye kadar çıkmaktadır.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge hakkında henüz bir bilgi yok. İkilinin bir süredir küs olduğu ve İmge'nin yurt dışında yaşadığı biliniyor.

Voleybola ilk olarak 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü‘nde başlayan Ebrar, VakıfBank Spor Kulübü ile iki yıl üst üste hem gençler kategorisinde hem de yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

A milli takıma davet alan Ebrar, U23 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu olma başarısını elde etti. Aynı zamanda da U18 Milli Takımı ile mücadele ettiği Dünya Şampiyonası’nda “En İyi Smaçör” ödülüne layık görüldü.

2018 senesinde VakıfBank A Takımı‘na yükselen Ebrar, 1 Türkiye Lig Şampiyonluğu ve 1 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu kazandı. 2019 yılından 2021 yılının Nisan ayına kadar Türk Hava Yolları forması giyen Ebrar, 29 Nisan 2021 günü İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara‘a transfer oldu.

Ebrar Karakurt, 2020 Tokyo Olimpiyatları‘nda son şampiyon Çin’i 3-0 yendiğimiz maçta da sahada yer aldı ve performansı ile göz doldurdu.