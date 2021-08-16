BIST 1.459
DOLAR 8,47
EURO 9,99
ALTIN 483,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Burdur'da yüzde 25 engelli Rabia 10 gündür kayıp! En son Antalya'da görülmüş

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Burdur'da yüzde 25 engelli Rabia 10 gündür kayıp! En son Antalya'da görülmüş

BURDUR'dan dedesi ve babaannesi ile yaşayan, yüzde 25 engelli Rabia Büyüktosun'dan (18) 10 gündür haber alınamıyor. Genç kızın en son Antalya'da görüldüğü belirtildi.

Abone ol

Tefenni ilçesinde dedesi ve babaannesi ile beraber yaşayan, yüzde 25 engelli Rabia Büyüktosun, 10 gün önce evden "Dolaşmaya gidiyorum" diyerek ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.

En son Antalya'da görüldüğü belirtilen Büyüktosun'a ulaşamayan yakınları, polise başvurdu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kazdığı toprağa kendini diri diri gömdü! Bursa'da 'neden' diyenler cevabı duyunca şaşırdı
Foto Galeri Kazdığı toprağa kendini diri diri gömdü! Bursa'da 'neden' diyenler cevabı duyunca şaşırdı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da düğün dönüşü feci kazada can pazarı! Ölüler var
Manisa'da düğün dönüşü feci kazada can pazarı! Ölüler var
Bulgaristan uğruna ölümüne yolculuk! Kaçak göçmenlerin saklandıkları yer pes dedirtti
Bulgaristan uğruna ölümüne yolculuk! Kaçak göçmenlerin saklandıkları yer pes dedirtti
Aşı olmayanlara yasak geldi! Artık giremeyecekler
Aşı olmayanlara yasak geldi! Artık giremeyecekler
Cimilli İbo ne zaman öldü hastalığı neydi Cimilli İbo kimdir?
Cimilli İbo ne zaman öldü hastalığı neydi Cimilli İbo kimdir?
Keskin nişancılar için geliştirildi! İlk sınav artık 'Robotik hedef'e karşı verilecek
Keskin nişancılar için geliştirildi! İlk sınav artık 'Robotik hedef'e karşı verilecek
Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kaç yaşında kimdir?
Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kaç yaşında kimdir?
Tacikistan açıkladı! Eşref Gani buraya gelmedi
Tacikistan açıkladı! Eşref Gani buraya gelmedi
Son dakika Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu
Son dakika Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu
Temmuz ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Temmuz ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı
ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek