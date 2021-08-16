Burdur'da yüzde 25 engelli Rabia 10 gündür kayıp! En son Antalya'da görülmüş
BURDUR'dan dedesi ve babaannesi ile yaşayan, yüzde 25 engelli Rabia Büyüktosun'dan (18) 10 gündür haber alınamıyor. Genç kızın en son Antalya'da görüldüğü belirtildi.Abone ol
Tefenni ilçesinde dedesi ve babaannesi ile beraber yaşayan, yüzde 25 engelli Rabia Büyüktosun, 10 gün önce evden "Dolaşmaya gidiyorum" diyerek ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.
En son Antalya'da görüldüğü belirtilen Büyüktosun'a ulaşamayan yakınları, polise başvurdu.
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