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Bulgaristan uğruna ölümüne yolculuk! Kaçak göçmenlerin saklandıkları yer pes dedirtti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bulgaristan uğruna ölümüne yolculuk! Kaçak göçmenlerin saklandıkları yer pes dedirtti

İSTANBUL'a turist getirdikten sonra Bulgaristan'a geri dönüşe geçen otobüsteki manzara şaşkına çevirdi. Otobüsün iki tekerleğiyle şasi arasına saklanan 2 göçmen, şoförün fark edip durumu polise bildirmesiyle yakalandı.

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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a turist getiren otobüsle önceki gün turun tamamlanmasının ardından geri dönüş için yola çıkıldı. İstanbul ile Edirne arasındaki istasyonda mola veren otobüsün Bulgar sürücüsü, aracı incelerken iki tekerlek ile şasi arasında 2 kişinin olduğunu fark edip, polise haber verdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kişileri bulundukları yerden çıkardı. Bu anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis, otobüsün altında ölüme yolculuk yaparken tesadüfen bulunan kişilerin, ülkeye kaçak giren göçmenler olduğunu belirledi.

Bulgaristan'a yasa dışı yollardan gitmek için otobüsün altına gizlendikleri belirlenen 2 göçmen, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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