Dünyada nadir görülen olay Mersin'de yaşandı! Yumurta bıraktı: İlk defa karşılaştım
Dünyada çok nadir görülen olay, Mersin sahilinde yaşandı. Yüzde 99 oranla geceleri sahile yumurta bırakan caretta carettalardan biri güpegündüz karaya geldi. Yaşananlar profesör dahil herkesi şaşırttı.
Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından biri de Mersin sahilleri. Mersin’deki 5 üreme alanı, bu yıl da caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.
Mayıs ayının ortalarından itibaren sahile çıkarak yuvalama yapan ve ortalama 100-150 yumurta bırakan deniz kaplumbağalarının yavruları da Mersin’de denizle buluşmaya başladı.
Hala il genelindeki üreme alanlarında deniz kaplumbağalarının yuvalama faaliyetleri de devam ediyor.
Mersin’deki 5 üreme alanından biri olan merkez Mezitli ilçesi Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı sahilinde, geçen günlerde çok farklı bir olay yaşandı. Genellikle sahile gece saatlerinde çıkarak yumurta bırakan caretta carettalardan biri, Mersin’de bu durumun dışına çıkarak gündüz saat 15.00 civarında yuvalama yaptı.