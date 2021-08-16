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Manisa'da düğün dönüşü feci kazada can pazarı! Ölüler var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Manisa'da düğün dönüşü feci kazada can pazarı! Ölüler var

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, düğün dönüşü yolun karşısına geçerken hafif ticari araç çarpan Mehmet Çakır (75) ile eşi Nimet Çakır (61) yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu üzeri Derbent Mahallesi girişinde meydana geldi. Yakınlarının düğününe katıldıkları Gölmarmara ilçesinden İzmir'deki evlerine dönmek için yola çıkan Mehmet Çakır ve Nimet Çakır çifti, çorba içmek için Turgutlu'da mola verdi. Çorbalarını içtikten sonra araçlarına yönelen çifte, yolun karşısına geçerken V.Ç.'nin (46) kullandığı 35 KS 893 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çakır çifti, çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Nimet Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti, ağır yaralı Mehmet Çakır Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.


Soruşturma başlatıldı
Polis, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nimet Çakır'ın cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma, hafif ticari aracın sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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