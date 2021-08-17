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Davalık olduğu Zuhal Topal'a Acun Ilıcalı'dan bomba mesaj!

TV8 ekranlarına Fox TV gündüz kuşağından transfer olan Zuhal Topal'la Sofrada adlı yemek programının sunucusu Zuhal Topal'a, bir zamanlar format yüzünden davalık olduğu Acun Ilıcalı'dan 'hoşgeldin' mesajı atmasının üzerine, sosyal medyada Acun Ilıcalı'nın Zuhal Topal'a gönderme yaptığı videosu yeniden paylaşılmaya başlandı.

Fox TV gündüz kuşağında Sofrada programını sunan ve zam alamayınca programı bırakan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı ile anlaştı. Acun Ilıcalı'dan Zuhal Topal paylaşımı geldi. Ilıcalı'nın Topal'a 'hoşgeldin' paylaşımı yapmasıyla, davalık oldukları dönemde tepkili bir göndermede bulunduğu konuşmaları yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. İşte Acun Ilıcalı'nın bugün 'hoşgeldin' dediği Zuhal Topal için bir zamanlar vermiş olduğu tepki...

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