Afgan kadın muhabir Pentagon'da ağladı: Benim cumhurbaşkanım nerede

Taliban'dan kaçmak için hayatlarını tehlikeye atan Afganların görüntüleri yürek burkarken Afgan gazeteci Nazira Karimi'nin tüm dünyanın gözü önünde Pentagon brifinginde sarf ettiği sözler gündeme bomba gibi düştü.

Tüm dünya Afganistan'da yaşanan gelişmeleri korkuyla izlerken seslerini duyurmak isten Afganların yardım çığlıkları ve ülkelerindeki durumla ilgili sözleri başta sosyal medya olmak üzere tüm basında büyük ilgi görüyor.

Nazira Karimi, yıllar önce Taliban'ın zulmünden kaçarak ABD'ye yerleşmiş bir gazeteci. Başkent Washington'da görevli bir muhabir olan deneyimli gazetecinin Pentagon tarafından düzenlenen brifingdeki sorusu ve gözyaşları içinde söyledikleri bir anda gündeme oturdu.