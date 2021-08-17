Taliban'ın başa geçtiği Afganistan'da 2 kadın 'öldürecekler' deyip anlattı: Çirkin gerçeğimiz...

TALİBAN'ın 20 yıl sonra Afganistan'da kontrolü beklenmedik bir hızla ele geçirmesiyle 2 Afgan kadının anlattıkları yürek burktu.

Ayşe Hurram, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirdiği ilk geceyi uykusuz geçirdi. Hurram, havada silah sesleri, yabancı güçlerin ülkeden tahliye edilmesiyle ilgili yaşanan telaş ve Kabil'in yeniden içine kapandığı bu sürecin ruhunda derin yaralar açtığını söylüyor.



22 yaşında öğrenci olan Ayşe Hurram, Birleşmiş Milletler nezdinde Afgan gençlerini temsil eden Hurram önümüzdeki aylarda Kabil Üniversitesi'nden mezun olacak. Ancak pazartesi günü okuluna gitmek isteyen Hurram, üniversite kampüsüne alınmadı. Hurram gibi yüz binlerce kadın öğrenciyi belirsiz bir gelecek bekliyor.







"Afgan gençlerini hayal kırıklığına uğrattı"

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Hurram "Bütün ülkenin, her şeyin bir anda çökmesi...Bu benim için dünyanın sonu. Bütün dünya ve Afgan liderler beni ve Afgan gençlerini hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullandı.



Kadın öğrencilere ne okuma ne de çalışma izni vermişti

Taliban 1996 ile 2001 yılları arasında yönettiği Afganistan'da kadın öğrencilere ne okuma ne de çalışma izni vermişti. Hurram korkmakta haklıydı. Taliban liderleri, bu kez kadın haklarına saygı duyacaklarını ve işlerine dönebileceklerini söylüyor. Ancak bunun şeriat hukuku içinde olacağı söyleniyor. Yönetime el koyan Taliban'ın henüz ortaya koyduğu bir yol haritası yok.







"Benim gibi sesini çıkaranları öldürerek"

Euronews'in haberine göre bir başka kadın Rada Akbar'ın sosyal medya hesabı, Taliban yönetimi ele geçirdikten sonra 'kırık kalp' emojileriyle doldu. 33 yaşındaki Akbar, Taliban'ın kadın görsellerine toleranslı davranmaması nedeniyle, 'tüm kadınların kamu alanlarından silineceğini' söylüyor. Akbar, "Benim gibi sesini çıkaranları öldürerek, geri kalanları (kadınlar) susturmak isteyecekler" diyor.