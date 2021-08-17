17 Ağustos depreminden ürküten görüntüler! AFAD paylaştı
17 Ağustos depreminin üzerinden 22 yıl geçti. AFAD, "Başka 17 Ağustoslar yaşamamak için afetlere hazır olalım..." notu ile bir video yayınladı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki depremde onlarca kişi hayatını kaybetti.
Depremin 22. yılında AFAD, "Başka 17 Ağustoslar yaşamamak için afetlere hazır olalım..." notu ile bir video yayınladı.
AFAD'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
#17Ağustos1999 depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Başka 17 Ağustoslar yaşamamak için afetlere hazır olalım...