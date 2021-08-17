Emekli ve memura ek gösterge zammı yolda! Maaşlar 500 TL artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konunun bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini açıklaması heyecan yaratırken; bu düzenleme memurların hem görev ücretine hem emekli aylığına hem de ikramiyesine olumlu yansıyacak.