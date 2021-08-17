Emekli ve memura ek gösterge zammı yolda! Maaşlar 500 TL artacak
3600 ek gösterge düzenlemesinin memurların yanı sıra emeklileri de kapsaması bekleniyor. Gösterge artışı, emekli maaşlarına 500 lira seviyesinde yansıyacak. Peki 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi ne kadar olacak ? İşte yanıtı ve diğer önemli detaylar....
Milyonlarca memur ve memur emeklisi bir yandan yeni zam teklifi beklerken, bir yandan da 3600 ek gösterge konusunda atılacak adımı merak ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konunun bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini açıklaması heyecan yaratırken; bu düzenleme memurların hem görev ücretine hem emekli aylığına hem de ikramiyesine olumlu yansıyacak.
Ek gösterge artışının memurlarla birlikte emeklileri de kapsaması bekleniyor.
Daha önce öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi gündeme gelmişti.