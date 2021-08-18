BIST 1.462
DOLAR 8,42
EURO 9,88
ALTIN 484,94
CHP

CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal sözler

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen diktatör nitelemesi yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç KRT TV'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerinden hükümeti eleştiren Özkoç, ''Türkiye'de bir diktatör var'' ifadesini kullandı.

Erdoğan'a 'diktatör' ifadesi

Halkın büyük sevgisiyle iktidara gelen ve yine halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özkoç Türkiye'de bir beka sorunu olduğunu iddia etti.

Özkoç skandal açıklamasında, şunları söyledi;

"Irak'ta saray var mıydı? Vardı. Bir diktatör de var mıydı? Vardı. Orada ABD ile iş birliği içerisinde miydi? Evet öyleydi. Yıllarca beraber Libya ile diğerleriyle, Mısır ile olduğu gibi mücadele alanı yürütüldü. Türkiye'de saray var mı? Var. Eskiden olduğu gibi bir Pembe Köşk'ten, Çankaya Köşkü'nden bahsetmiyoruz. Mütevazilikten bahsetmiyoruz, saraydan bahsediyoruz.

Türkiye'de bir diktatör var mı? Var. Ortadoğu'da nasıl demokrasi yok, saraylar var. Halkın çıkarlarını gözeteceğiz diye bir anlayış yükseldiyse, Türkiye'de de aynı şekilde buna benzer bir beka sorunu vardır" 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Pakdemirli ile selden kurtulan yaşlı adamın duygulandıran diyaloğu
Bakan Pakdemirli ile selden kurtulan yaşlı adamın duygulandıran diyaloğu
Halk TV'de Türkiye'ye skandal suçlama: Suriye'de çocukları öldürüyor
Halk TV'de Türkiye'ye skandal suçlama: Suriye'de çocukları öldürüyor
Nevzat Çiçek Ürdün'deki Suriyeli mülteci sistemini anlattı inanılmaz
Nevzat Çiçek Ürdün'deki Suriyeli mülteci sistemini anlattı inanılmaz
Kocaeli'de kamyonun damperi açılınca olanlar oldu! Feci kaza kamerada
Kocaeli'de kamyonun damperi açılınca olanlar oldu! Feci kaza kamerada
Davalık olduğu Zuhal Topal'a Acun Ilıcalı'dan bomba mesaj!
Davalık olduğu Zuhal Topal'a Acun Ilıcalı'dan bomba mesaj!
Bartın'da sel tesisi harabeye çevirdi! Binlercesi suya kapıldı işte o anlar...
Bartın'da sel tesisi harabeye çevirdi! Binlercesi suya kapıldı işte o anlar...
Mersin'de trafikte şaşkına çeviren görüntü! Adeta ölüme meydan okudu
Mersin'de trafikte şaşkına çeviren görüntü! Adeta ölüme meydan okudu
Aydın'da yolda namaz kılan adamın görüntüsü sosyal medyada çokça kez paylaşıldı
Aydın'da yolda namaz kılan adamın görüntüsü sosyal medyada çokça kez paylaşıldı
Afgan kadın muhabir Pentagon'da ağladı: Benim cumhurbaşkanım nerede
Afgan kadın muhabir Pentagon'da ağladı: Benim cumhurbaşkanım nerede
Bozkurt'taki felaketinin yeni görüntüsü çıktı! Sel suları arasında çırpındı: Dayı dayan
Bozkurt'taki felaketinin yeni görüntüsü çıktı! Sel suları arasında çırpındı: Dayı dayan