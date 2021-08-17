Bakan Pakdemirli ile selden kurtulan yaşlı adamın duygulandıran diyaloğu

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selden kurtulan Mustafa Kemal Ünal ile görüşen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Devlet büyüktür. Devlet yaraları sarar. Rabbim çaresiz dert vermesin. Maddi her şey bir şekilde hallolur ama önemli olan can kaybı olmasın. Devlet millete hizmet için var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederken Mustafa Kemal Ünal ile karşılaştı.

Burada Ünal'a, "Var mı bir şeye ihtiyacınız?" diye soran Bakan Pakdemirli, "Sizi gördük, mutlu olduk. Allah razı olsun. Hiçbir ihtiyacımız yok. Devletimiz zaten bizimle beraber. Gördük, yaşadık. Ama şuna inandık ki Cenab-ı Allah'tan başka bizi sevenler de varmış. 67 yaşındayım ben, bunu öğrendim" dedi.

Bakan Pakdemirli de "Devlet büyüktür. Devlet yaraları sarar. Rabbim çaresiz dert vermesin. Maddi her şey bir şekilde hallolur ama önemli olan can kaybı olmasın. Devlet millete hizmet için var. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik' diyor ya 20 yıldır bu devlet bu hale geldi" şeklinde konuştu.

Ünal ise "İnanın şunu gördük, devletin tüm ekipleri uzmanlarıyla, üniformalarıyla, başkomiserleriyle geldiler burada kürek kürüdüler, bizim içimiz gitti. 'Biz bunun için varız' dediler, gurur duyduk. Gerçekten gözlerimiz yaşardı, 'Komutanım bırak' dedim. Çevik kuvvet başkomiseri geldi, 'Efendim bırakın, biz yaparız' dedim. 'Yok biz bunun için varız' dedi. Vallahi gurur duydum. Ben gerçekten insan olduğumu öğrendim. Bizi vatandaşları sevenleri olduğunu öğrendim. Çok gururluyum. Allah bu ülkenin başından Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin" ifadelerini kullandı.