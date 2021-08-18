AFP çekti Van'daki Afgan mülteciler: Taliban anamın babamın kafasını kesti

Türkiye sınırına aşan Afgan göçmenler, "Geri dönmek dışında her şeye hazırız" diyor. AFP ajansının görüntülediği göçmenlerden biri "Erdoğan da bir Müslüman. İnanmayan biri değil. Bana yardım etmeli. " dedi.

Türkiye - İran sınırında mülteci akınını durdurmak için yaklaşık 300 km uzunluğundaki duvarın inşaatı sürerken, Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerin sayısı da artıyor. Türkiye sınırına haftalar hatta aylar sonra ulaşan göçmenler, sınırda güvenlik güçlerine yakalanmamak için de farklı yollar deniyor.

Sınırdan içeri girmeyi başaran göçmenlerin tek arzusu ya Avrupa'ya geçmek ya da Türkiye'de kalmak.

AFP'ye konuşan bir göçmen, "Geri dönmek dışında her şeye hazırız" diyor.

17 yaşındaki Arman Ahmadi ise, İstanbul ya da Konya'da yaşamak istediğini söylüyor ve ekliyor:

"Benim berberlik mesleğim var. Ama bana 'burada kalamazsın' diyorlar. Bizi ülkemize geri göndermek istiyorlar. Ben buraya gelmeye zorlandım. Ülkemde savaş var. Ne yapabilirim orada? Savaş olmasaydı buraya gelmezdim."

"Erdoğan Müslüman, bize yardım etmeli"

19 yaşındaki Afgan göçmen Nakivillah İkbali ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendilerine yardım etmesini istiyor.

Bolu Belediye Başkanı'nın Suriyeli göçmenlerin su faturalarına 10 kat zam yapacağı açıklamasını hatırlatan İkbali "Bizim geri dönmemiz için bunları yapıyorlar ama nereye gidebilirim? Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyorum; annemi ve babamı öldürdüler. Erdoğan da bir Müslüman. İnanmayan biri değil. Bana yardım etmeli. Nereye gidebilirim?" diyor.

16 yaşındaki Muhammed Zamir de İran üzerinden Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerden biri.

Türk güvenlik güçlerine yakalanmamak için saklanan Zamir, İran'ın da kendilerini istemediğini söylüyor.

"Başka bir seçeneğimiz yok" diyor Zamir:

"Eğer oraya (İran) gidersek bizi ülkeyi terk etmeye zorlarlar. Buraya gelsek gözaltına alınıp geri gönderiliyoruz. Tahran'dan buraya 11 günde yürüyerek geldim. Arkadaşımla birlikte 11 gün yürüyerek buraya ulaştık."

Zamir, Türkiye'nin doğu sınırlarında saklanan göçmenlerin haftalar hatta aylarca kötü koşullar altında beklediğini ileri sürüyor.