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İrem Derici Cem Belevi arkadaşlığı 'aşka geldi' göz göze 'Alışıyor musun' düeti

Ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi'nin geçtiğimiz günlerde Tan Taşçı'nın konserinde birlikte görüntülenmesinin ardından çıkan aşk dedikoduları, İrem Derici'nin romantik bir düet videosu paylaşımıyla alevlendi. Derici aşk söylentileri için 'Skandal istiyorum' diye yanıt verdi.

Türk pop müziğinin sevilen iki ismi İrem Derici ile Cem Belevi'nin arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde yan yana görülmeye başlayan ikilinin beraber samimi bir görüntü vererek yaptığı düetin ardından bu söylentiler daha da güçlendi. İrem Derici ve Cem Belevi 'Alışıyor musun' ve 'Alışamıyorum' şarkılarını beraber söyledi. Şarkıyı söylerken göz göze bakışmaları, sosyal medyada 'aşk' iddialarını alevlendirdi. Özellikle İrem Derici'nin fanları ikiliyi birbirine çok yakıştırdı.

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