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DÜNYA

Taliban kabusu! Afgan kadınların çığlıkları ve yakarışları yürekleri dağladı

AFGANİSTAN'da havalimanı pistinde ABD askerlerine yalvaran Afgan kadınların videosu yürekleri dağladı. Sosyal medyaya yayılan video Taliban'ın ne kadar büyük korku saldığını bir kez daha ortaya çıkardı.

Afganistan'da, Kabil'de kontrolü ele geçiren Taliban devri adeta kaos yarattı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçmasının ardından sivil halk da havaalanlarına ve sınırlara akın etti. Ülkeyi terk etmek için ölümü bile göze alan halk, havalanan uçakların iniş takımlarına tutunarak kaçmaya çalıştı. Bu nedenle birkaç gün içerisinde uçaktan düşen 7 kişi can verdi.

Salı günü 13 askeri uçakla Afganistan'dan yaklaşık 1100 Amerikalının tahliye edildiği öne sürüldü. Yetkililer, şu ana kadar 3 bin 200'den fazla ABD vatandaşının ülke dışına çıkarıldığını söyledi. Halihazırda 11 bin Amerikan vatandaşının daha Afganistan'dan çıkarılmayı beklediği öğrenildi.

ABD askerlerine yalvardılar
Taliban yetkilileri birkaç gündür ılımlı bir hava estirmeye çalışsa da ülkedeki kaos bitecek gibi görünmüyor. Taliban, kadınlara belirli bir çerçevede iş ve eğitim hayatına girme hakkı tanıyacaklarını söylese de havaalanına akın eden kadınların yakarışı Taliban'ın gerçek yüzüne işaret ediyor. Ortaya çıkan bir videoda, Afgan bir kadının ABD askerlerine yalvardığı ve kendilerini ülkeden kaçırmalarını istediği görülüyor. Videoda "Taliban geliyor" diyerek feryat eden kadınların "İmdat" çığlıkları ve ağlama sesleri duyuluyor.

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