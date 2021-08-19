Hakkari'de sesleri duyunca koştu! Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı

HAKKARİ'de çamura saplanan 2 çocuğun kurtarılması cep telefonun kamerasına yansıdı.

İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan İnanlı köyü mevkisinde yol kenarında bulunan çamurun üzerinde oynayan 2 çocuk o esnada çamura saplandı. Çocukların çamurda mahsur kaldığını gören Okan Çavut adlı vatandaş, hemen yanlarına giderek yardım etti. Okan Çavut, geçen haftalarda yaşanan selden kalan çamura saplanan 2 çocuğu saplandığı yerden çıkartarak kurtardı.



2 çocuğu kurtaran Okan Çavut, ''Ben dükkanda çalışıyordum, baktım sesler geliyor hemen oraya yöneldiğimde 2 çocuğun bataklığa saplandığını gördüm. İşimi hemen bırakıp oraya koştum. Elime aldığım ağaçla 2 çocuğu sapladıkları yerden çıkartmayı başardım ve insanlık görevimi yaptım’’ dedi.