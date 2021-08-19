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Linç edileceğini düşünen hakem sahada silah çekti o anlar kamerada

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ta oyuncular ve taraftarlar tarafından linç edileceğini düşünen hakem, silah çekti.

Orta Amerika ülkelerinden Honduras’ın La Jigua eyaletinin Copan kentinde geçtiğimiz hafta sonu oynanan amatör küme futbol maçı ilginç görüntülere sahne oldu.

Verdiği kararlar beğenilmeyen maçın hakemi son düdüğün ardından oyuncular ve taraftarların kendisini linç edeceğini düşünerek, silahını çekerek kendisini korumaya çalıştı.

Hakemin silahı şortunda taşıdığı tahmin edilirken, hakemin silahlı görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayda her hangi bir saldırı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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