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Bursa'da otomobil kontrolden çıkıp 40 metre savruldu! Çocuklara çarptı işte o anlar

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 40 metre savrulan otomobil önce kaldırımda yürüyen 2 çocuğa çarptı, ardından da bir binanın otoparkında park halinde bulunan 2 araca çarparak durabildi. 2 çocuğun hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi, Alanyurt Caddesi’nde meydana geldi. Bayram Ülez (309 yönetimindeki 16 JG 112 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 40 metre savrulduktan sonra kaldırıma çıkarak Suriye uyruklu Muhammed Ali B.(14) ile yanında bulunan arkadaşı B.E.'ye (13) çarptı. Muhammed Ali B. ile B.E. çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, bir binanın otoparkına giren otomobil burada park halinde bulunan 16 KKL 13 plakalı otomobil ile 16 AIL 129 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde 2 çocuğun ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Muhammed Ali B., "Bir şey olmadı. Sadece kolum acıdı. Hastaneye gitmek istemiyorum" dedi. Otomobil sürücüsü Bayram Ülez’in gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.


Kaza anı kamerada
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen 2 çocuğa çarptığı ardından da yol kenarında bulunan araçlara çarparak durduğu görülüyor.

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