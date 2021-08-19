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Taksim'de gece kulübü önünde komaya sokan yumruk kamerada

TAKSİM'de gece kulübüne gelen 42 yaşındaki adam, alkolün etkisiyle içeride küfür ve hakaret ettiği güvenlik görevlisi tarafından mekanın dışında özür dilemek istediği esnada saldırıya uğradı. Son aldığı yumruk darbesi sonucu yere düşmesiyle kafatası kırılan adam, kemiğin beynine saplanması sonucu komalık oldu. Dehşet anları kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen Murat K. (42), sokakta bulunan gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. ile içeride tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada taraflar arasında karşılıklı hakaret ve küfür yaşandı. Bir süre sonra Murat K. içeriden çıkarak mekanın dışındaki güvenlik görevlisi Fırat İ.’den özür dilemek istedi. Ancak burada yeniden kavga çıktı.

Tek yumrukla yere serilip komalık oldu
Karşılıklı hakaret ve küfür sonrasında sinirlerine hakim olamayan Fırat İ., Murat K.’nın üzerine yürüyerek yumruk attı. Yediği yumruk sonrasında yere düşen Murat K. kafasını çarpması sonucu kafatası kırılarak beynine saplandı.

Yaşanan olay sonrasında Murat K.’nin arkadaşı polise ihbarda bulunurken, çevredekiler ise sağlık görevlilerini aradı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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