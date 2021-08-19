Kafatası beynine saplandı! Taksim'de özür dilemek istedi tek yumruk komalık etti
TAKSİM'de 42 yaşındaki adam, alkolün etkisiyle gece kulübünde küfür ettiği görevliden özür dilemek isterken mekan önünde yumruklu karşılık aldı. Yaşanan dehşet görüntülenirken yediği yumruğun etkisiyle yere kapaklanan adam bir daha kalkamadı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen Murat K. (42), sokakta bulunan gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. ile içeride tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışmada taraflar arasında karşılıklı hakaret ve küfür yaşandı. Bir süre sonra Murat K. içeriden çıkarak mekanın dışındaki güvenlik görevlisi Fırat İ.’den özür dilemek istedi. Ancak burada yeniden kavga çıktı.
Kafatası kemiği beynine saplandı
Karşılıklı hakaret ve küfür sonrasında sinirlerine hakim olamayan Fırat İ., Murat K.’nın üzerine yürüyerek yumruk attı. Yediği yumruk sonrasında yere düşen Murat K. kafasını çarpması sonucu kafatası kırılarak beynine saplandı.
Yaşanan olay sonrasında Murat K.’nin arkadaşı polise ihbarda bulunurken, çevredekiler ise sağlık görevlilerini aradı.