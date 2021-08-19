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Kafatası beynine saplandı! Taksim'de özür dilemek istedi tek yumruk komalık etti

İhlas Haber Ajansı
Kafatası beynine saplandı! Taksim'de özür dilemek istedi tek yumruk komalık etti

TAKSİM'de 42 yaşındaki adam, alkolün etkisiyle gece kulübünde küfür ettiği görevliden özür dilemek isterken mekan önünde yumruklu karşılık aldı. Yaşanan dehşet görüntülenirken yediği yumruğun etkisiyle yere kapaklanan adam bir daha kalkamadı.

Kafatası beynine saplandı! Taksim'de özür dilemek istedi tek yumruk komalık etti

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen Murat K. (42), sokakta bulunan gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. ile içeride tartışmaya başladı.

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Kafatası beynine saplandı! Taksim'de özür dilemek istedi tek yumruk komalık etti

Yaşanan tartışmada taraflar arasında karşılıklı hakaret ve küfür yaşandı. Bir süre sonra Murat K. içeriden çıkarak mekanın dışındaki güvenlik görevlisi Fırat İ.’den özür dilemek istedi. Ancak burada yeniden kavga çıktı.

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Kafatası beynine saplandı! Taksim'de özür dilemek istedi tek yumruk komalık etti

Kafatası kemiği beynine saplandı
Karşılıklı hakaret ve küfür sonrasında sinirlerine hakim olamayan Fırat İ., Murat K.’nın üzerine yürüyerek yumruk attı. Yediği yumruk sonrasında yere düşen Murat K. kafasını çarpması sonucu kafatası kırılarak beynine saplandı.

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Kafatası beynine saplandı! Taksim'de özür dilemek istedi tek yumruk komalık etti

 Yaşanan olay sonrasında Murat K.’nin arkadaşı polise ihbarda bulunurken, çevredekiler ise sağlık görevlilerini aradı. 

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