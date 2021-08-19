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DÜNYA

Taliban CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! 'Çok üzücü' deyip anlattı: Kırbaçla...

Taliban'ın Afganistan yönetimini ele alması ardından bölgede haber yapan CNN ekibi korku dolu anlar yaşadı.

CNN International muhabiri Clarissa Ward ve ekibine Taliban tarafından saldırı girişimi gerçekleştirildi. Ward, yaşanan olayı "Taliban savaşçıları bize biraz kızdı, biri yüzümü kapatmam için bana bağırıyordu" ifadeleriyle anlattı. Clarissa Ward ve ekibi, Çarşamba günü silahlı Taliban savaşçılarıyla karşı karşıya kaldı.

Yayın sırasında Afganlar ve tahliye uçuşuyla kaçmayı uman ailelerin yanı sıra kalabalığı kontrol etmek için ateş açan Taliban savaşçıları ekibin etrafını sardı. Ward, olaydan sonra CNN'e yaptığı açıklamada, "Etrafta bize yaklaşan Taliban savaşçıları vardı, bir adam yüzümü kapatmam için bana bağırıyordu" dedi.

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Taliban CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! 'Çok üzücü' deyip anlattı: Kırbaçla...
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