BIST 1.438
DOLAR 8,53
EURO 9,99
ALTIN 489,63
YEREL

Bolu'da 8 yaşındaki Furkan bisikletiyle kamyonetin altında kalıp öldü

BOLU'da kaldırımda bisikletiyle ilerlerken dengesini kaybederek düştükten sonra yoldan geçen kamyonun altında kalan Furkan Çelik’in (8) hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aşağısoku mahallesi Yıldırım Beyazıt caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle kaldırımda ilerlerken dengesini kaybederek düşen Furkan Çelik (8), cadde üzerinde seyir halinde olan Osman Dayar (61) idaresindeki 14 DV 401 plakalı kamyonun altında kaldı.

Oracıkta can verdi
Çocuğun kamyonun altında kaldığını fark eden sürücü aracı durdurarak aşağı indi. Gördüğü manzara karşısında şoka giren sürücü durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Furkan Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü Osman Dayar ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ailesi sinir krizleri geçirdi
Oğlunun kaza geçirdiğini duyan baba Hakan Çelik ve ailesi olay yerine geldi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen aile sinir krizleri geçirdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirmeye çalışılan acılı baba dakikalarca gözyaşı döktü.

Çelik’in cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kameralara yansıdı
8 yaşındaki Furkan Çelik’in hayatını kaybettiği kaza bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Furkan Çelik’in kaldırımda bisikletini sürerken dengesini kaybederek yola düştüğü sırada kamyonun altında kaldığı ve kamyon sürücüsünün şok anı yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tekirdağ'da yürekler ağza geldi! Bu ne cesaret, sollayamıyorum
Tekirdağ'da yürekler ağza geldi! Bu ne cesaret, sollayamıyorum
Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı Büşra Ayaydın tesettüre nasıl girdiğini anlattı
Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı Büşra Ayaydın tesettüre nasıl girdiğini anlattı
Taliban CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! 'Çok üzücü' deyip anlattı: Kırbaçla...
Taliban CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! 'Çok üzücü' deyip anlattı: Kırbaçla...
Kartal'da yangın! Balıkçı restoranı yanıyor itfaiyenin müdahalesi sürüyor
Kartal'da yangın! Balıkçı restoranı yanıyor itfaiyenin müdahalesi sürüyor
Taksim'de gece kulübü önünde komaya sokan yumruk kamerada
Taksim'de gece kulübü önünde komaya sokan yumruk kamerada
 Taksim Meydanı’nda kadınlar seç saça baş başa kavga etti! Erkek arkadaşıma yan gözle baktın
 Taksim Meydanı’nda kadınlar seç saça baş başa kavga etti! Erkek arkadaşıma yan gözle baktın
Bursa'da alkollü sürücü dehşeti kamerada! Yayaların arasına daldı 1'i ağır 3 yaralı
Bursa'da alkollü sürücü dehşeti kamerada! Yayaların arasına daldı 1'i ağır 3 yaralı
Linç edileceğini düşünen hakem sahada silah çekti o anlar kamerada
Linç edileceğini düşünen hakem sahada silah çekti o anlar kamerada
Bursa'da otomobil kontrolden çıkıp 40 metre savruldu! Çocuklara çarptı işte o anlar
Bursa'da otomobil kontrolden çıkıp 40 metre savruldu! Çocuklara çarptı işte o anlar
Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan İpek Açar'a 'soyadı' tepkisi
Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan İpek Açar'a 'soyadı' tepkisi