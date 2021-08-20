TV100 canlı yayınında operasyon yapıldı! Afganların içler acısı hali yürek burktu

Tv100'de Kerem Kırçuval’ın sunduğu Sağlı Sollu programına bağlanan tv100 muhabiri Burak Ersemiz Van'da gerçekleştirilen kaçak göçmen operasyonunu canlı yayında görüntüledi. Dünya Taliban'dan kaçan Afganların içler acısı halini ilk kez tv100'den izledi.

Van'da gerçekleştirilen kaçak göçmen operasyonunu tv100 canlı olarak görüntüledi. tv100 muhabiiri Burak Ersemiz Van'dan operasyonla ilgili detayları canlı olarak aktardı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmem Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Van'daki kaçk göçmenleri yönelik operasyonunu tv100 canlı olarak görüntüledi. tv100 muhabiriri Burak Ersemiz operasyonun detaylarını tv100 ekranlarından canlı olarak aktardı.



Bir göçmene mikrofon uzatan Burak Ersemiz, "Taliban sizi affedeceğini, kimseyi öldürmeyeceğini söylüyor. İnanmıyormusun Taliban'a?" sorusu üzerine göçmen, "Bilmiyoruz onlar bizi öldürüyor" yanıtını verdi. Görüntülerde 1 oda'da yaklaşık 30-40 kişinin kaldığı ve aralarında bebek ve çocuklarında bulunduğu görüldü.