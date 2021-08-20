BIST 1.442
DOLAR 8,55
EURO 9,99
ALTIN 491,10
YEREL

İstanbul'da 2 otele baskın! Kendilerine istihbaratçı deyip dehşeti yaşattılar

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da esnaflara kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak tehdit ve zorbalıkla ele geçirmeye çalışan şahıslar, iki otele tabanca ve bıçakla baskın düzenledi.

Beyoğlu Taksim Şehit Muhtar Mahallesi Süslü Saksı Sokak'ta geçtiğimiz pazar günü 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokak üzerindeki bir otelin ortaklarından olan Adnan S., kardeşleri Melik ve Faysal S. ve adamları ile birlikte iki otele baskın düzenledi. Olayda saldırganlar tabanca ve bıçaklarla darp ettikleri otel çalışanlarını yaraladı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Saldırganlardan Adnan S. ile kardeşi Melik S. tutuklanırken, diğer kardeş Faysal S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cezayir’i kum fırtınası vurdu! Gökyüzü kızıla büründü, trafik durdu
Cezayir’i kum fırtınası vurdu! Gökyüzü kızıla büründü, trafik durdu
A Haber ekibine Gaziantep'te çirkin saldırı! Boğazını sıkıp kabusu yaşattı
A Haber ekibine Gaziantep'te çirkin saldırı! Boğazını sıkıp kabusu yaşattı
Nagehan Alçı'dan Doğu Perinçek'e: ''Siz insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?''
Nagehan Alçı'dan Doğu Perinçek'e: ''Siz insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?''
Ada Masalı 10. bölüm fragmanı
Ada Masalı 10. bölüm fragmanı
TRT Genel Müdürü Sobacı’nın paylaşımı merak uyandırdı
TRT Genel Müdürü Sobacı’nın paylaşımı merak uyandırdı
Bingöl'de otobüste çığlık çığlığa bağırdı! Kahraman şoför hayat kurtardı
Bingöl'de otobüste çığlık çığlığa bağırdı! Kahraman şoför hayat kurtardı
Vişne reçeli nasıl yapılır kahvaltının vazgeçilmezi!
Vişne reçeli nasıl yapılır kahvaltının vazgeçilmezi!
Bolu'da 8 yaşındaki Furkan bisikletiyle kamyonetin altında kalıp öldü
Bolu'da 8 yaşındaki Furkan bisikletiyle kamyonetin altında kalıp öldü
Tekirdağ'da yürekler ağza geldi! Bu ne cesaret, sollayamıyorum
Tekirdağ'da yürekler ağza geldi! Bu ne cesaret, sollayamıyorum
Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı Büşra Ayaydın tesettüre nasıl girdiğini anlattı
Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı Büşra Ayaydın tesettüre nasıl girdiğini anlattı