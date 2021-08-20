BIST 1.433
DOLAR 8,53
EURO 9,96
ALTIN 489,59
YEREL

Sultangazi'de ilginç olay; evine giren hırsızların aracıyla evine döndü

Demirören Haber Ajansı

SULTANGAZİ'de evine giren hırsızların peşinden koşan Serkan İlhan, farkında olmadan hırsızların kullandığı araca binip evine döndü. Kamera kayıtlarını izleyen İlhan, bindiği aracın içinde evine giren hırsızın olduğunu fark etti.

Olay geçen salı günü sabah saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Serkan İlhan'ın evine hırsız girdi. İlhan'ın kızı hırsızı fark edince çığlık attı. İlhan, kızının çığlıkları sonrası hırsızın peşinden koştu. Hırsız, evden çaldığı kumbarayı birkaç sokak sonra kamyonetin kasasına atarak kaçtı. Kumbarayı bulup alan İlhan karşısına çıkan araca da el kaldırarak, evine hırsızın girdiğini kendisini evine bırakmalarını rica etti. Eve dönen adam, daha sonra kamera görüntülerini incelediğinde, kendisini evine bırakan kişilerin hırsızlık yapan kişi ve arkadaşları olduğunu fark etti.

Hırsızın kaçtığı anlar kamerada
Serkan İlhan elindeki güvenlik kamera görüntüleri ile polis merkezine giderek hırsızlardan şikayetçi oldu.  Serkan İlhan'ın hırsızı kovaladığı anlar da kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızın koşması, Serkan İlhan'ın da şüpheliyi kovalaması yer aldı. Görüntülere hırsızların kullandığı otomobilin sokaktan geçtiği anlar da yansıdı. 

Serkan İlhan, "Bir kişi aracın üstüne çıkıp birinci kata tırmanarak içeri giriyor. Kızların yatak odasına giriyorlar. Çocukların kumbarasını alıyorlar. Sonra bizim yatak odasına girip, pet şişeyi doldurduğumuz paralar vardı. Onları alıyorlar. Sonrasında kapıyı açarken, bizim kız duyuyor ve 'Babam bu saatte işe gitmez' diyor ve bakıyor ki karşısında hırsız var. Çığlık atıyor. Ben de peşinden kovalıyorum. Yalın ayak kovalıyorum hırsızları. Allah'tan benim dükkanın önünden geçiyorlar. Tek kişi değillerdi üç kişilerdi. Bir kişi benim eve giriyor. Arkasından da hafif ticari araçla diğerleri takip ediyor. Kaçan hırsız parayı benim sokakta duran kamyonun kasasına atıyor. Biri görmüş parayı kasaya attığını bana söyledi. Ben parayı alırken, hırsız araca binip arka sokaktan tekrar geliyorlar parayı attıkları yere. Beni de araca alıp eve bırakıyorlar. Ben de onları durduruyorum. Giyinik olmadığım için onları durduruyorum, 'Beni eve bırakın' diyorum. Hallerinden telaşlarından zaten belli oluyordu. Parayı kamyonun kasasına atıyorlar 5 litre pet şişenin içindeydi. Onlar kamyonun kasasına atıyorlar şişeyi. Üç kişi araçla geri gelip beni alıyorlar. Maskeli elleri eldivenli zaten kamera kayıtlarında var. Görüntüleri emniyete de götüreceğim. Onlar da 'Ne oldu abi biz gördük' dediler. Araba fırın arabasıydı sanırım. İçinde ekmek kırıntıları vardı. Telaşlıydılar. Ben de daha anladım, kamera kayıtlarını inceleyince ortak çalıştıkları ortaya çıktı" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da 'engel olmayın' deyip seslendi! Türkiye’de yaşamak istemeyen Afgan'la ilgili flaş karar
İstanbul'da 'engel olmayın' deyip seslendi! Türkiye’de yaşamak istemeyen Afgan'la ilgili flaş karar
TV100 canlı yayınında operasyon yapıldı! Afganların içler acısı hali yürek burktu
TV100 canlı yayınında operasyon yapıldı! Afganların içler acısı hali yürek burktu
İstanbul'da 2 otele baskın! Kendilerine istihbaratçı deyip dehşeti yaşattılar
İstanbul'da 2 otele baskın! Kendilerine istihbaratçı deyip dehşeti yaşattılar
Cezayir’i kum fırtınası vurdu! Gökyüzü kızıla büründü, trafik durdu
Cezayir’i kum fırtınası vurdu! Gökyüzü kızıla büründü, trafik durdu
İnanılmaz görüntü! Sinop Ayancık'taki seli felakete dönüştüren tomruklar Karadeniz'de sahile vurdu
İnanılmaz görüntü! Sinop Ayancık'taki seli felakete dönüştüren tomruklar Karadeniz'de sahile vurdu
Nagehan Alçı'dan Doğu Perinçek'e: ''Siz insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?''
Nagehan Alçı'dan Doğu Perinçek'e: ''Siz insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?''
Ada Masalı 10. bölüm fragmanı
Ada Masalı 10. bölüm fragmanı
'Çocuk kabul etmeyen restoran' konsepti sosyal medyayı ikiye böldü
'Çocuk kabul etmeyen restoran' konsepti sosyal medyayı ikiye böldü
TRT Genel Müdürü Sobacı’nın paylaşımı merak uyandırdı
TRT Genel Müdürü Sobacı’nın paylaşımı merak uyandırdı
Bingöl'de otobüste çığlık çığlığa bağırdı! Kahraman şoför hayat kurtardı
Bingöl'de otobüste çığlık çığlığa bağırdı! Kahraman şoför hayat kurtardı