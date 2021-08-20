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Mantar sote nasıl yapılır leziz mi leziz!

Bu akşam şöyle güzel bir mantar sote yapmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Mantar sote tarifi içerisinde her mevsim tüketilen ve kısa sürede hazırlanan enfes yemeklerden biri yer alıyor. İster ana yemek olarak isterseniz de et veya makarnanın yanında zevkle tüketin. Peki, mantar sote nasıl yapılır? İşte mantar sote yapımı ve malzemeleri.

Malzemeler;

400-500 gr mantar, 2 adet biber, 2 adet kapya biber, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber Yeterince Sıvı Yağ, Yeterince tuz.

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