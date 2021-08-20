Antalya'da motosiklet otomobile çarptı! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

ANTALYA'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Murat B.’nin kullandığı 11 AS 784 plakalı motosiklet, akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan Konstantın Aleksandrovıch Moısıa'nın kullandığı 07 AGL 106 plakalı otomobile sağ kapı ve çamurluk bölümünden çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle akaryakıt istasyonunun tabelalarına çarpan ve beton zeminde sürüklenen motosikletin sürücüsü Murat B. ve yolcu Hüsna T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi istasyon çalışanları ve yoldan geçen araç sürücüleri yaptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan, kaza yapan motosiklet sürücüsü Murat B. hakkında kazanın ardından yola fırlayan ruhsatsız tabanca ile ilgili olarak jandarma tarafından 6136 sayılı SKM’ten işlem yapıldığı bildirildi.







Kaza kamerada

Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritte seyir halindeki otomobilin akaryakıt istasyonuna dönmek için sinyal verdiği, aynı istikamette emniyet şeridinde giden motosikletin otomobile çarptığı görüldü. Motosikletin sürüklenmesi, sürücü ve yolcunun savrulduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.