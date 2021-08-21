Çatının tepesinde sosyal medya için video çekerken canından oldu! Saniye saniye görüntüledi

İSTANBUL Esenyurt’ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki genç kız, bir sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi. O sırada yaşanan anları videoya çeken kuzeni ise ölüm anını saniye saniye kaydetti.

Korkunç olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra Doğan (23) kuzeni Helen M. (16) ziyaret etmek için Esenyurt’ta bulunan evlerine geldi. Güneşin batışını izlemek ve sosyal medya platformunda yer alan bir uygulamaya video çekmek için çatıya çıkmaya karar verdi.

Plastik panele basında çöktü ve...

İkili bir süre çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi. Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği esnada plastik panele ayak bastı. Doğanın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kuzeni düşme anını saniye saniye kaydetti

Genç kızın feci ölümü ise kuzeni tarafından saniye saniye kaydedildi. Fotoğraf ve video çekmek için çatıya çıktığı kuzeni düşme anında cep telefonu da kayıttaydı. Olayın şokuyla tepki veremeyen kuzeni bir süre dondu kaldı. Görüntülerde bir süre fotoğraf ve video çekildikleri görülüyor. Çatıdan inmek istediği esnada ise plastik panel çökerek genç kızın metrelerce aşağıya düştüğü görülüyor.