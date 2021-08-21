Biberli omlet nasıl yapılır eşsiz lezzet!

Hafta sonu kahvaltılarınızı biberli omletle renklendirmeye ne dersiniz? İşte tarifi...

Kahvaltıların vazgeçilmezi omleti yazın en güzel biberleriyle tavada hazırladık. Kıvamıyla, kokusuyla ve lezzetiyle vazgeçilmez kahvaltı lezzetlerinden olacak biberli omlet tarifini sizler için adım adım olarak anlattık. Bu klasik lezzetin sırrı yumurtaları güzelce çırpmak! Güzel çırpılmış yumurtası varsa biberli omlet tarifiniz her şekilde enfes olacaktır.



Malzemeler;

2 adet kapya biber, 250 gram sucuk, 5-6 adet yumurta, Yeterince tuz.