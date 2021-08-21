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1 doların 3 TL olduğunu savundu! Sosyal medya bu sokak röportajını videoyu konuşuyor

İSTANBUL'da bir sokak röportajında 1 doların 8,50 TL değil 3 TL olduğunu savunan gencin sözleri sosyal medyada olay oldu.

Youtube'da yayın yapan Ortaya Karışık kanalı tarafından İstanbul'da yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada olay oldu. Kullandığı telefon ve kulaklığın fiyatı söyleyerek röportaja başlayan genç, üzerindeki gözlük, gömlek, pantolon, çorap, iç çamaşırının markalarını tek tek saydı. 1 doların 8,50 TL olmadığı 3 TL olduğunu savundu. İşsizliğin olmadığına da dikkat çeken gencin sözleri Twitter ve Ekşi Sözlük'te gündem oldu. 

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