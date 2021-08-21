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MEDYA

ABD Taliban ile anlaştı asıl niyet Çin deniyor Prof. Köni'den bomba iddia

Prof. Dr. Hasan Köni, Afganistan'dan çekilen ABD'nin asıl hedefinin Çin olduğunu iddia etti. Prof. Köni, ABD'nin yeni müttefikler edinerek Çin'in etrafını çevrelemek istediğini söyledi.

Habertürk Gündem programında konuşan Prof. Dr. Hasan Köni, dünya gündemindeki yerini koruyan Afganistan'da yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Prof. Köni, Afganistan'dan aniden çekilen ABD'nin asıl hedefinin Çin olduğunu iddia etti.

Prof. Köni, "Bir takım örgütlenmelerin haberleri geliyor. NATO tarafında askeriyeye gelen bilgi; Amerika'nın bundan sonraki hedefinin Çin olması..." diye konuştu.

"Çin'i çevrelemek için Asya içinde olması lazım"
Prof. Köni, şöyle devam etti: "Çin üzerinde duruluyor. ABD, Asya Pasifik, Hint Pasifik civarına yüklenecek. Ve yeni müttefikler edinecek. Bir tanesi Japonya, Hindistan, daha geri alanda da Vietnam ve Avustralya."

"Bir de tabi içerde hemen Çin'in altında. 91 kilometre sınır bölgesi var Çin ile Afganistan'ın. Ki o bölgenin hemen üstünde Amerika'nın desteklediği Uygurlar var. Sadece deniz tarafında kalarak Çin'i çevreleme olanağı yok Asya içinde olması lazım."

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