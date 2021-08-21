Issız alanda darbedip üzerini soymaya çalıştılar! Ankara'da genç kıza yapılan skandal

ANKARA'da 17 yaşındaki T.Y., erkek arkadaşıyla bir olup ıssız alana götürdüğü husumetlisi genç kıza şiddet uyguladı. Darbedilen genç kız kıyafetleri çıkartılması için zorlandı. Skandal olay sonrası sevgililer gözaltına alındı.

Ankara Mamak'ta yaşayan 15 yaşındaki H.A., çirkin bir saldırıya uğradı. 17 yaşındaki T.Y. isimli kız, daha önce birlikte kaldıkları yurttan tanıştığı ve husumetli olduğu H.A.'ya barışma mesajı göndererek buluşma teklif etti.

Issız yerde darbetti

Buluşma noktasına erkek arkadaşı ile gelen T.Y., H.A.'yı otomobille götürdükleri boş arazide darbetti.

Bu sırada erkek arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Videoda zorla kıyafetleri çıkarttırılan H.A.'nın, T.Y. tarafından saçından tutulup yumruklandığı görüldü.

"Külodunu da indir"

Görüntülerde o anları kayda alan şahsın, "İndir şurada pantolununu, külodunu da indir. İndirmezsen ben seni elime alır döverim" ifadeleri de duyuldu.

"Ağabey yapma"

H.A.'nın "Ağabey yapma onu indiremem namustur." şeklindeki çaresiz halleri de kameraya yansıdı.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. H.A.'nın korktuğu için şikayetçi olmak istemediği öğrenilirken, çirkin saldırıya ilişkin Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan açıklama geldi.

İkisi de gözaltına alındı

Olayın faillerinin yakalandığının belirtildiği açıklamada,"Ankara Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi’nde 21 Ağustos 2021 tarihinde sosyal medyada yer alan bir şahsın kıyafetlerinin çıkarılarak darbedilmesi videosu ile ilgili olarak Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde darbeden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli işlemlere başlanılmıştır." denildi.