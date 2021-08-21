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DÜNYA

Rusya'da yangın sırasında hortum çıktı! İşte o anlar...

İhlas Haber Ajansı

RUSYA'ya bağlı Başkurdistan'da kırsal alanda çıkan yangın sırasında rüzgarın etkisiyle hortum çıktı.

Rusya'ya bağlı Başkurdistan'ın güneyindeki Sadovy ve Buribay köylerinin kesiştiği bölgede otluk alan tutuştu. Kuru otlar üzerindeki alevler bir anda geniş bir alana yayıldı. Otluk alanda alevler ve dumanlar yükselirken, dev hortum oluştu. Perşembe günü çıkan hortum, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Orman yangınlarının sürdüğü Başkurdistan'da ise son 24 saatte 21 hektarlık alan yandı. Bölgede haftalardır devam eden orman yangınları nedeniyle 380 bin hektarlık alan ise tamamen küle döndü.

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