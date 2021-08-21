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YEREL

Bursa'daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Araçtan böyle kurtuldular

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da meydana gelen kazada otomobille kamyonet çarpıştı 3 kişi yaralandı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.

Kaza, İnegöl Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Pınar Özçelik (31) yönetimindeki 16 KK 396 plakalı otomobil, Kışla Sokak'tan çıkan Dursun Alpdoğan (40) yönetimindeki 16 RZ 827 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan Elif Ö.(5) ve Gülay Şekerli(45) hafif şekilde yaralandı.

Kazanın hemen ardından araçta yangın çıktı. Araçta kalan 3 yaralı, zorlukla araçtan çıkarak kurtuldu. O sırada aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangını gören çevredeki esnaflar, yangın tüpleriyle büyümeden söndürdü. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ve araçta yaşanan yangın ile yaralıların araçtan çıkarak kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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