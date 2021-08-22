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Düğünde damadın arkadaşlarını görenler şok oldu! Dans pistinde motosiklet şov

HATAY'ın Antakya ilçesinde motorsiklet sevdalısı damadın arkadaşları düğün salonunun pistine motorsikletleri ile girerek damada sürpriz yaptılar.

Antakya'da motorsiklet sevdalısı damada arkadaşları öyle bir sürpriz yaptı ki görenlerin ağzı açık kaldı. Damadın arkadaşları motosiklet ile düğün salonuna girdiğini gören davetliler ise şaşkına döndü. Pist alanında kısa bir turan yapan damatın arkadaşları ardından doyasıya eğlendi.

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