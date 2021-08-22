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Kocaeli'nde altınlara bakarken kuyumcunun kafasına taşla vurup altınları kaçıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı

Kuyumcuda yaşanan soygun saniye saniye kameralara yansıdı. Kocaeli'de kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kaçtı.

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde bir kuyumcu dükkanına giren şahıs, kuyumcunun yüzüne elindeki taşla vurup, tezgahtan aldığı altınlarla kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir şahıs, altın ve mücevher modellerine bakmak istediğini söyledi. Bakmak istediğini söyleyerek altın bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki taşla bir anda kuyumcunun yüzüne vurdu. Şahıs daha sonra elindeki altınlarla koşarak dükkandan çıktı. Yaşanan olayın ardından yaralandığı öğrenilen kuyumcu hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elleri eldivenli şahsın tezgahın üzerindeki altınlara baktığı görülüyor. Şahsı daha sonra elindeki taş ile kuyumcunun yüzüne vuruyor. Daha sonra şahıs koşarak iş yerinden çıkıyor.

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