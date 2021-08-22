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Mehmet Görmez o hocaları topa tuttu! Egolarını tatmin için binlerce insanı dinden çıkarıyorlar

DİYANET İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, katıldığı bir canlı yayın programında "Bazen dini hamaset açısından, bir hocanın attığı bir Twitter mesajı, binlerce insanın irtidatına yol açıyor, binlerce insanın İslam'a küfretmesine sebep oluyor" dedi. Görmez'in hedefinde hangi hocalar var?

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, TV5'de yayınlanan “Konuşmadan Olmaz" programına katıldı. Söz konusu programda dikkat çeken açıklamalar yapan Görmez, sıklıkla tweet atıp tartışma çıkaran bazı hocaların, bir tweetle binlerce insanı dinden çıkardığını söyledi. 

Binlerce insanı İslam'a küfrettiriyorlar

Görmez, "Bazen dini hamaset açısından, bir hocanın attığı bir Twitter mesajı, binlerce insanın irtidatına (dinden dönmesine) yol açıyor, binlerce insanın İslam'a küfretmesine sebep oluyor. Sadece bir hocamız egosunu tatmin etmek için, İslam'ı ben himaye ediyorum mesajı için, bir mesaj atıyor, ama binlerce insanın irtidadına yol açıyor. Bunun özellikle altını çiziyorum" diye belirtti.

Hesabınızı kapatarak bir süre düşünün

Görmez, herkesin, hesabını bir müddet kapatarak bu konu üzerinde düşünmeye de davet etti.Görmez isim vermese de son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla tartışmaların odağındaki isimler akıllara geldi. 

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