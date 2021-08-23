Kaan Yıldırım'dan 'Hadise-Mehmet Dinçerler' aşkı için ilk yorum: Konuşursam ayıp olur

Hadise ile ayrıldıktan sonra sessizliğini koruyan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, eski sevgilisi Hadise'nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler'in doğum gününü kutladığı gün, muhabirlerin kensidine yönelttiği Hadise ile ilgili bir soruya "Konuşursam ayıp olur" diye yanıt verdi.

Kaan Yıldırım, evliliğin eşiğinden döndüğü eski aşkı Hadise’yle ilgili sorulara verdiği yanıt ve zamanlamasıyla şaşırttı. “Karşı tarafın bir ilişkisi var. Bu konulara girmem hiç uygun değil. Ayıp olur" diyen ve ayrılığın ilk gününden bu yana hiçbir soruyu yanıtlamayan ve açıklama yapmayan Kaan Yıldırım'ın, tam da Hadise'nin Mehmet Dinçerler'in doğum gününü kutladığı gün yapması sosyal medyada dikkat çekti. Hadise, Kaan’dan ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşamaya başladı.